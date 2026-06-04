漫才コンビ、バッテリィズのエース（31）が「夢の銭湯」にやってきた。大阪・豊中市にある夢の公衆浴場五色（ごしき）温泉が4日までにインスタグラムを更新。満面笑顔のエースの写真をアップした。「GOSHIKI Tシャツを着て銭湯に行こう！エース君『着心地最高！』とのことです。フロントにて絶賛販売中です」とPR。写真で、エースは黒字に白文字で「GOSHIKI」と描かれたTシャツを着用。両手でVサインをつくり、いかにもハッピー