世界のエネルギー構造がGX（グリーントランスフォーメーション）の流れの中で、山西省孝義市にある鵬湾氫港水素エネルギー産業パークは「製造・貯蔵・輸送・充填・利用・研究開発・設備製造・ゼロカーボン物流」を網羅する水素エネルギー産業の全バリューチェーンの構築に取り組んでいる。中国新聞網が伝えた。同産業パークは鵬飛集団の水素エネルギー事業の出発点であり中核拠点でもある。中国で先進的な「コークス炉ガスに