「ハゲが見つかり病院で検査してもらった結果つむじだった猫」【写真】遠目から見てもわかる白っぽい“つむじ”そんな一言が添えられた投稿がXで話題です。写っているのは、黒猫の「さすけ」くん（4歳・男の子）。後頭部から首元にかけての愛らしいシルエットが捉えられています。よく見ると右耳のすぐ横あたりに、ぽつんと白く地肌が透けて見えるようなポイントがーー。病院で診察してもらった結果、病気による脱毛などではなく、