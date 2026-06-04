北京市通州区の小楊公園や東郊森林公園、海淀区の中関村公園など市内複数の公園でこのほど、ふわふわと透き通りクラゲのような「特大タンポポ」の群生が確認され、そのユニークな姿に多くの市民が足を止め写真を撮っています。「特大タンポポ」の外見は確かにタンポポに似ていますが、タンポポよりかなり大きく、1個の綿毛の塊は大人の女性の拳ほどの大きさです。多くの人は当然のようにこれが単に大きなサイズで、変異したタンポ