安全機能と装備が充実トヨタは2026年6月4日、軽商用車「ピクシスバン」ガソリン車の一部改良を実施しました。ピクシスバンは、ダイハツの軽商用バン「ハイゼットカーゴ」のOEM供給を受け、2011年に誕生しました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新型「軽商用バン」です！ 画像で見る（30枚以上）現行モデルは、ベース車と同様に2021年12月にフルモデルチェンジを実施した通算2代目モデルとなります。ダイハツの設計