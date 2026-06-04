“新世代”「“ちいさな”スポーツカー」マツダが公開した次世代スポーツカー「アイコニックSP」は、発表から時間が経った今も注目を集めています。独自のコンセプトやデザインが話題となり、ユーザーからもさまざまな反響が寄せられています。アイコニックSPが初めて披露されたのは、2023年10月の「ジャパンモビリティショー2023」でした。【動画】超カッコイイ！ これがマツダの“新世代”「“ちいさな”スポーツカー」です