『葬送のフリーレン』コラボ宿泊がおトクに！ 「農園リゾートTHE FARM」がふるさと納税返礼品に「ペア宿泊券」を提供開始千葉県にある関東最大級のグランピング施設「農園リゾートTHE FARM」は、2026年7月17日から10月16日までの期間限定で、TVアニメ『葬送のフリーレン』とのコラボレーション企画「思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路」を開催します。これに伴い、対象の宿泊プランに利用可能な「ペア宿泊券」をふるさと納税の