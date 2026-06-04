長崎原爆資料館の運営審議会＝4日午後、長崎市長崎市が2026年度中の更新完了を目指す長崎原爆資料館の展示パネルのうち、原爆投下に至る経緯を解説する文面で、旧日本軍の行為を「侵略」と表記する案をまとめたことが分かった。関係者が4日、明らかにした。市民団体などが「侵略」と表記するよう求めていた。同日、同館の運営審議会を開き、委員らに提示する予定。旧日本軍による南京事件に関する文面は、現在の「大虐殺」では