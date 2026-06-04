5月の車名別新車販売台数5月の車名別国内新車販売台数は、ホンダの軽自動車「N―BOX（エヌボックス）」が前年同月比2.1％増の1万3850台で、2カ月ぶりに首位となった。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が4日発表した。「N―BOX」は車内空間の広さや安全性能の高さで根強い人気が続いている。前月はやや失速したが、回復した。2位は前月に首位だったスズキの軽「スペーシア」で、8.1％減の1万1189台だった。