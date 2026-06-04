宮内庁は、高円宮妃久子さまが6月10日からサッカーのワールドカップが開催されるアメリカ・メキシコと、国王夫妻が結婚50周年を迎え祝賀行事が行われるスウェーデンを訪問されると発表しました。高円宮妃久子さまは6月10日に出発し、まずスウェーデンを訪れ、国王夫妻の結婚50周年を祝う祝賀行事に出席した後、サッカーのワールドカップ開催地のアメリカ・メキシコを訪問する予定で、22日に帰国されます。久子さまは、2003年から日