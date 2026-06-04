女優大竹しのぶ（68）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。5月31日に活動終了した嵐について思いをつづった。大竹はこの日、自身がパーソナリティーを務めるNHK「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜午後9時）の放送内で嵐について触れた。「今日も、スピーカーズコーナーにたくさんのメッセージをありがとうございました」と感謝し、ラジオブース内での写真をアップした。そして「今日は31日に観た嵐のファイナル