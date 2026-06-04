女優の河合優実が２０２８年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「ほんのモキチ」の主演に決まった。河合が演じる斎藤輝子とは…。歌人で精神科医の斎藤茂吉の妻だが、献身的に夫に尽くすことなく、ひたすら自分に正直に、自由に生き、晩年には世界１０８か国を旅する”猛女”。河合に通ずるところがあるかという質問に「あまり猛女じゃないと思う」とはにかみ。「本当に面白い人で、史料を読む限り。それをまだ他の人として見てしま