女優の泉ピン子が４日、関西テレビの「よ〜いドン！」（月〜金曜・前９時５０分）に生出演した。円広志から健康の秘訣（ひけつ）を聞かれたピン子は「嫌なことは考えないこと」とキッパリ。「１日あったことはだいたい忘れている」と笑わせた。ハイヒール・リンゴからは「忘れずにお芝居お願いしますよ」と、ピン子と佐藤隆太がダブル主演する舞台「声舞劇！終活を始めた途端、５５歳の息子が帰ってきました」（７月５日・東京