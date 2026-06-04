２０２８年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説の制作・主演発表会が４日に東京・渋谷の同局で行われ、主演は女優の河合優実で、脚本は宮藤官九郎氏が担当することが発表された。２０２７年度後期の朝ドラが発表されておらず、先に２８年前期を発表する「１作飛ばし」の異例の発表。会見前にＮＨＫの広報担当者は「順番が前後しておりますが、先に決まった方から発表させていただきました」と説明した。板垣麻衣子制作統括は「今回