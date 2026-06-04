【モデルプレス＝2026/06/04】NHKは2026年6月4日、2028年度前期のNHK連続テレビ小説「ほんのモキチ」の制作・主演発表記者会見にて、主演を女優の河合優実が務めることを発表した。2025年度前期「あんぱん」でヒロイン・今田美桜の妹役を演じていた河合が、今田へのリスペクトや当時の心境を語った。【写真】25歳朝ドラ女優、ばっさりショートヘアで雰囲気ガラリ◆河合優実「あんぱん」ヒロイン・今田美桜を見て感じていたこと「あ