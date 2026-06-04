【モデルプレス＝2026/06/04】NHKは2026年6月4日、2028年度前期のNHK連続テレビ小説「ほんのモキチ」の制作・主演発表記者会見を実施。脚本を務める宮藤官九郎と制作統括の板垣麻衣子氏がキャスティングについて言及した。【写真】25歳朝ドラ女優、ばっさりショートヘアで雰囲気ガラリ◆宮藤官九郎ら、モ吉役に言及女優の河合優実が主演を務める本作は、朝ドラ史上最も不仲な夫婦・斎藤茂吉と輝子をモデルとした物語。記者から「『