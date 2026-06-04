【モデルプレス＝2026/06/04】NHKは2026年6月4日、2028年度前期のNHK連続テレビ小説「ほんのモキチ」制作・主演発表記者会見を実施し、女優の河合優実（25）が主演を務めることを発表。会見後、囲み取材に応じた制作統括の板垣麻衣子氏が、2027年度後期の連続テレビ小説より先に発表された理由を明かした。【写真】25歳朝ドラ女優、ばっさりショートヘアで雰囲気ガラリ◆28年度前期「ほんのモキチ」先行発表の理由2027年度後期の連