骨を丈夫にしたいけれど、ハードな運動はなかなか続かない……。そんな人におすすめなのが、光伸メディカルクリニック院長・中村光伸先生がすすめる「1日1分の骨たたき」です。 骨をコツコツとたたくだけの簡単な方法ですが、適度な刺激によって骨をつくる細胞の働きをサポートできるのだとか。強い刺激は不要で、座ったままでもOK。すきま時間に気軽に取り入れられますよ。手軽な「1分間骨たたき」で骨密度アップ骨たたきのコツ（