倉敷警察署 わざと交通事故を起こして保険金をだまし取ったとして、倉敷警察署は6月4日、30代から70代の5人の男を詐欺などの疑いで逮捕しました。 詐欺と詐欺未遂の疑いで逮捕されたのは、倉敷市中島の無職の男（74）、倉敷市南畝の会社員の男（51）、倉敷市児島白尾のサービス業の男（63）、倉敷市広江の無職の男（36）、倉敷市中畝の無職の男（67）です。 警察によりますと、5人は保険会社から保険金をだまし取