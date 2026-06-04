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アジア株レバノン停戦もネタニヤフに不信感極右閣僚から圧力 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 25277.77（-355.44-1.39%） 中国上海総合指数 4066.56（-17.42-0.43%） 台湾加権指数 46070.12（-389.04-0.84%） 韓国総合株価指数 8713.83（-87.66-1.00%） 豪ＡＳＸ２００指数 8679.40（-106.32-1.21%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74413.19（+67.02+0.09%） アジア株は総じ