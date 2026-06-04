東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 貿易収支（4月）10:30 結果17.91億豪ドル 予想16.00億豪ドル前回-10.24億豪ドル（-18.41億豪ドルから修正） ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 米国主導でイスラエルとレバノンが停戦で合意 ヒズボラが攻撃停止し、リタニ川以南からの完全撤退が条件 トランプ米大統領 イスラエルが和平交渉妨げていることに「少し苛立っている」