1966年5月15日にスタートした日本テレビ系演芸番組『笑点』（毎週日曜後5：30）の番組公式Xが、4日に更新。7日の放送での“重大発表”を予告した。【写真】一体何が…『笑点』公式Xで“重大発表”予告Xでは「【お知らせ】笑点がついに…重大発表6月7日(日)夕方5時30分から放送」と写真を添えて投稿。5月31日には『笑点60周年スペシャル』を届けたばかりのタイミングとあって、ファンからは「意味深ですね」「なんでしょ