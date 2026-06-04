NHKは4日、再来春（2028年度前期）に放送される第118作目連続テレビ小説『ほんのモキチ』の主演を河合優実が務めることを発表した。脚本は宮藤官九郎が務め“最も不仲な夫婦の物語”を描く。【写真】ヒロインを務めるのは…ホワイト衣装で笑顔をみせる河合優実本作は、歌人で医師の斎藤茂吉とその妻・輝子（河合）の”最も不仲な夫婦”の物語を描く。1895（明治28）年、東京・青山で病院を営む杜紀一（もり・きいち）のもとに