お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が４日、都内で、企画ライブ「罰ゲーム俱楽部」（７日、大阪・よしもと道頓堀シアター。２８日、東京・グレースバリ銀座）の取材会を行った。同公演は「すごろく」と「罰ゲーム」を融合させたもの。全マスに罰ゲームが用意され、出演者は体を張り続けながらゴールを目指していく。開催には近年のコンプライアンス意識の影響もあってか、罰ゲームの過激さに規制がかかり続けてい