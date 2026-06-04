6月2日（火）15時から放送の『ウラのウラまで浦川です』に、フリーアナウンサーのヒロド歩美さんがリモートで登場！ ©ABCラジオ 報道ステーションや熱闘甲子園のキャスターとして大活躍中のヒロドさん。ABC時代の先輩後輩という関係であり、浦川アナのよき理解者（？）であるヒロドさんとの再会に、スタジオはおだやかな雰囲気に。 ヒロドさんのいる東京はこの日は曇りのち雨。今週はプ