東京・五反田駅の近くで、違法風俗店が摘発され、経営者ら男女4人が逮捕されました。品川区東五反田の個室マッサージ店「微笑美女」の経営者・宮崎幸三容疑者（58）と店の責任者・左川洋二容疑者（66）ら4人は、風俗営業が禁止された地域で営業した疑いが持たれています。路上で通行人に声をかけて客を呼び込み、店内では性的サービスを行っていたということです。この店は2025年に行政指導を受けていましたが、場所を変えて営業を