高市総理大臣は衆議院予算委員会で、政府と与野党による国民会議で議論されている消費税減税について、秋の臨時国会での法改正を目指す考えを示しました。衆院予算委員会中道改革連合・小川代表：いつまでに何を決断するのか、（消費税減税の法案提出は）この国会なのか、秋の国会なのか。高市総理：この夏（国民会議で）結論をいただきましたら、臨時国会になるんでしょうか、次の国会でできるだけ早く税法の改正案を出したいと