バンダイナムコエクスペリエンスは、オリジナルIP「ポラポリポスポ」を題材とした『進化系生演奏ライブ：We are POLARIS』を、11月3日にSGCホール有明にて開催することを発表した。 【画像あり】モーションキャプチャーエリアの様子 本ライブは、同社の独自技術「ゼロエディットモーションキャプチャー」をはじめとする最新テクノロジーを結集し、CGキャラクターが楽器を生演奏す