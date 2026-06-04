泉州電業が後場に入ってプラス圏に浮上している。同社はきょう午後２時ごろ、２６年１０月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の１０７億円から１１２億円（前期比２５．１％増）に引き上げた。 売上高予想も１４４０億円から１５４０億円（同１３．６％増）に上方修正。半導体製造装置向け及び工作機械向け需要が回復傾向で推移するとみられることが主な要因だとしている。 また、中間配当を従来計画