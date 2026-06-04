株式会社ニコンイメージングジャパンは、「Zf用エクステンショングリップ Zf-GR1 シルバー」を6月19日（金）に発売する。価格はオープン。6月10日（水）10時00分から予約を受け付ける。 35mmフルサイズミラーレスカメラ「Zf」専用グリップの新色モデル。Zfのアイコニックなデザインを活かしながら、カメラのホールド性を高められる。表面にはカメラボディと同じ人工皮革を採用しており、装着時