株式会社Jackery Japanは、「Jackery ポータブル電源 300 New」を6月4日（木）に発売する。ヨドバシカメラやビックカメラなど店頭を中心とした販路限定モデルとなっており、価格は3万2,800円。 容量288Wh、定格出力300Wのポータブル電源。小型・軽量化を図ったとし、業務現場や避難所などへ容易に持ち運べるという。 停電時の瞬断から電子機器を守る「10ミリ秒UPS機能」を新たに搭載した。 バッテリӦ