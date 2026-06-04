『ナゾトレMAXXX』（フジテレビ系）の公式SNSで、阿部亮平（Snow Man）と藤原丈一郎（なにわ男子）の動画が公開され、注目を集めている。 【写真＆動画】阿部亮平＆藤原丈一郎の収録後トーク／阿部亮平『ナゾトレMAXXX』過去オフショット ■阿部亮平＆藤原丈一郎、和やかトーク 公開されたのは、6月4日放送の『ナゾトレMAXXX』の収録後トーク。 阿部は、グレーのストライプジャケットに黒シャツを