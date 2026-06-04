ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に先発登板。6回89球2安打無失点6奪三振の快投で今季6勝目を挙げた。規定投球回にはあと1回届かなかったが、防御率0.74で両リーグ単独トップの位置につけている。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』で全89球の球種データなどを振り返る。 ■『Baseball Savant』の公式デー