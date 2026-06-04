２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが、６月１日、自身のブログを更新。大学病院へ行ったことを報告しました。 【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「体調があまり良くない」「急な暑さについていけないのと、気圧の変化でリウマチの症状も」「今日採った血液検査のデー