◇MLB アストロズ 11-9 パイレーツ(日本時間4日、ダイキン・パーク)サイ・ヤング賞を狙う大谷翔平選手のライバルとして注目されているパイレーツのポール・スキーンズ投手。この日、今季13試合目の先発マウンドにあがるも、精彩を欠く5回途中3失点となりました。初回の先頭打者から2塁打を浴びたスキーンズ投手。その後ゴロの間に3塁への進塁を許すも、後続を打ち取り無失点の立ち上がりとします。2回には2つの三振を奪うなど、三