現代アメリカを代表する名匠ガス・ヴァン・サントの初期の珠玉の名作2作品の公開が決定。8月7日から『マイ・プライベート・アイダホ』、9月18日から『ドラッグストア・カウボーイ』がデジタルリマスター版として連続上映される。この度、『マイ・プライベート・アイダホ デジタルリマスター版』の予告編と場面写真9点が解禁となった。【動画】『マイ・プライベート・アイダホ デジタルリマスター版』予告編本作では、監督がア