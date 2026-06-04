女優の河合優実が４日、２０２８年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「ほんのモキチ」の主演に決まり、東京・渋谷の同局で会見を行った。河合の主演はオファーで決定し、吉報は「最近」届いたという。「ちょっとＮＨＫの人と話してきます。内容はわからないけど、話があるそうです、みたいな感じでマネジャーさんが出かけて行って、帰ってきたら企画書を持っていました」と発表の裏側をリアルに明かした。女優デビュー８年目にし