SBC信越放送の平山未夢アナウンサーが2026年6月3日にXを更新し、同10日をもって退社すると発表した。投稿が注目される中、X上で拡散した誤情報について注意喚起している。「誤った情報が広がらないよう、お伝えさせていただきます...！」平山アナは3日夕にXで、メッセージ画像を通じて退職を発表した。入社は22年で、視聴者らに感謝しつつ、「Jリーグのシーズンが切り替わるタイミングで、私自身も新たな一歩を踏み出すことにいた