故障班で調整を続ける巨人・山崎伊織投手（２７）が、４日までに傾斜での投球練習を再開した。この日はジャイアンツ球場で練習を行い、強度の高いキャッチボールなどで感覚を確かめた。５年目の昨季チームトップ＆自己最多１１勝で３年連続２ケタ勝利をクリアした右腕。今季は開幕投手の筆頭候補に挙がっていたが、シーズンインまで２週間を切っていた３月１５日に「右肩コンディション不良」で故障班入り。懸命なリハビリを経