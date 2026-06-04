歌舞伎俳優の市川染五郎(21)が3日、大阪・SkyシアターMBSで5日開幕の主演舞台「ハムレット」(～14日)の取材会に出席した。 【写真】「ハムレット」に挑戦する市川染五郎 ハムレットは祖父・松本白鸚(83)、父・松本幸四郎(53)も演じてきた役。染五郎にとって、今回初のストレートプレイになる。「3代でやったのは世界でもあまりないこと。だけど家系とか、つないでいこうとやっていったわけでなく、結果と