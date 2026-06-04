6日(土)の関東地方は晴れ間がありますが、湿度が高くムシムシと感じられるでしょう。水分補給を心がけて、風通しのいい服装でお過ごしください。7日(日)は天気が下り坂で、午後は次第に雨が降りそうです。お出かけは6日(土)がおすすめです。梅雨の足音が聞こえる週末今週末の関東地方は、長雨の季節が近づいていることを感じる空模様になります。6日(土)は気圧の谷が通過するため雲の多い一日になるでしょう。ただ、昼頃から日差し