オランダはアルジェリアに0-1で敗戦オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が、現地時間6月3日に行われた国際親善試合アルジェリア戦の敗戦について言及した。ホームのデ・カイプで行われた一戦で0-1と苦杯をなめ、オランダメディア「HLN」が試合後の指揮官のコメントを伝えている。試合は終盤の後半41分にアルジェリアのハジムサに鮮やかなゴールを許し、オランダが0-1で敗れた。多くのサポーターが詰めかけたスタジアム