ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、TVアニメ「ONE PIECE」をテーマにした期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー 2026』が開催されます。開催期間は、2026年7月30日(木)から11月19日(木)までです。パーク開業25周年を迎えた特別な夏に、圧倒的なクオリティとスケールで展開される大人気アトラクション「ワンピース・プレミアショー 2026」を紹介します☆ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ワンピース・プレミ