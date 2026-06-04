NHKは4日、再来春（2028年度前期）に放送されるの第118作目連続テレビ小説のタイトルが『ほんのモキチ』に決定し、ヒロインは河合優実（25）が務め、宮藤官九郎が執筆することを発表した。【写真】脚本・主演！宮藤官九郎氏＆河合優実が笑顔で2ショット2013年上半期に放送された岩手県が舞台の『あまちゃん』を手掛けた宮藤。地元の宮城の人から、宮城を舞台とした作品も作ってほしいとラブコールを受けたが、今作は山形が舞台