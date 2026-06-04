俳優・横浜流星（29）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。【映像】横浜流星の“激変”した姿（複数カット）これまでもInstagramで、仕事現場での様子を発信してきた横浜。映画『国宝』のジャパンプレミアに出席した際のオフショットや、主演を務めたNHK大河ドラマ『べらぼう』の撮影現場で29歳の誕生日を祝ってもらっている様子などを披露してきた。2026年1月の更新では、シルバーヘアにイ