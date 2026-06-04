岡山市北区の商業施設で盗撮をしたとして性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで現行犯逮捕された山本秀樹容疑者（62）が、岡山大文学部長を務めていることが分かった。大学が4日、取材に明らかにした。山本容疑者は3日午後5時ごろ、商業施設のエスカレーターで10代女性の背後から近づき、スマートフォンをスカートの下に差し入れて盗撮した疑いで逮捕された。岡山中央署によると「女性の足を撮影したかった」と容疑を一部否