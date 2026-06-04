テニスの「全仏オープン」は6月3日（日本時間4日）、女子ダブルス準々決勝が行われ、青山修子／リャン・エンシュオ（台湾）組が登場した。第13シードのグオ・ハンユー（中国）／K・ムラデノビッチ（フランス）組を6-4、6-4のストレートで退け、見事にベスト4への切符を獲得。青山にとって同大会初の4強入りを決めた一戦では、相手を一歩も動かせない“鋭すぎるボレー”が炸裂し、ファンを大いに沸かせている。【映像】目で追える