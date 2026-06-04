特殊詐欺の「かけ子」をさせる目的で知人女性をカンボジアに連れ去ったとして、岡山県警は４日、岡山市北区の指定暴力団池田組幹部・河野尚臣（５２）、同市中区の無職倉鋪（くらしき）真緒（２７）両容疑者を国外移送目的誘拐などの疑いで逮捕したと発表した。県警は認否を明らかにしていない。発表によると、２人は昨年９〜１０月頃、氏名不詳者らと共謀し、かけ子をさせる目的で、「カンボジアで日本語を教える仕事がある」