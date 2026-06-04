聴く者を異世界に引き込んでいくような圧倒的なライブパフォーマンスと、文学的かつ予測不可能な楽曲で、急激に注目度を高めている札幌発3人組バンド・Chevon（シェボン）。このたび、2026年6月18日よりNetflixにて世界独占配信されるアニメ『刃牙道』第2クールのオープニングテーマを担当することが決定。さらに6月4日に公開された第2クールのメインPVで、楽曲の一部も解禁された。Chevon初のアニメタイアップ楽曲として書き下ろ