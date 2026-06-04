にんべんは6月1日から東京・日本橋の「日本橋だし場本店」で「オクラとろろのせかつぶしめし」の販売を始めた。梅雨時の6月でも最後まで軽やかに楽しめる一杯を提供する。税込み550円（テイクアウト価格）。提供時間は午前11時から午後2時。6月30日までの期間限定で販売する。かつぶしめしは、同店が提供する定番メニューの一つで、季節に合わせた味を展開する。「オクラととろのせかつぶしめし」は、かつぶしめしにオクラとと